"Так чинять усі": голова Мін'юсту спростував відступ України від Конвенції з прав людини

Міністр Денис Малюська пояснив, що відомство оновило дію деяких обмежень зі статті 8 Закону України про воєнний стан. У статті 25 пунктів про заходи воєнного стану: дію яких заходів скасували, посадовці не розповіли.

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Україна не планує вводити нові обмеження прав людини у зв'язку з третім роком повномасштабного вторгнення РФ. Натомість Європейську раду попередили, що кількість таких обмежень зменшили. Про те, що насправді мали на увазі українські урядовці, звертаючись у Єврораду щодо Конвенції з захисту прав людини, розповів на сторінці Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Малюська відреагував на повідомлення, в яких ішлося про "призупинення захисту права на власність та вільні вибори" — про це начебто писали в Telegram-каналах. Міністр пояснив, що Україна у перші дні вторгнення у 2022 році дійсно повідомила Єврораду про обмеження певних прав людини. З його слів, так діють усі країни в умовах війни.

"Це не ноу-хау — так чинять усі країни, які ведуть війну (крім РФ звісно, у них з правами людини завжди погано)", — написав посадовець.

Щороку Україна уточнювала введені обмеження прав людини. У квітні 2024 року надіслали черговий документ, однак у ньому ішлося не про нові обмеження, а навпаки — про скорочення раніше введених обмежень.

"Україна у квітні НЕ призупинила захист, а якраз навпаки — переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", — спростував Малюська заяви медіа.

Конвенція про права людини - коментар Малюська Фото: Скриншот

Міністр юстиції не назвав, які саме обмеження прав людини Україна скасувала у 2024 році. На порталі Мін'юсту вказується, що у новому документі, який отримала Єврорада, ідеться про деякі пункти статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Стаття 8 нормативного акту, про який написали у Мін'юсті, присвячена "заходам правового режиму воєнного стану": посилення охорони деяких об'єктів, трудова повинність, використання промисловості для потреб оборони тощо (сумарно — 25 пунктів).

Відступ України від Конвенції з прав людини - ст. 8 Закон про воєнний стан Фото: Скриншот

Відступ України від Конвенції з прав людини — деталі

Зазначимо, 26 квітня стало відомо, що українські урядовці повідомили Єврораду про можливість обмеження низки прав людини в Україні, де відбувається війна. Серед іншого, держава може конфісковувати майно, запроваджувати комендантську годину, встановлювати блок-пости, оглядати вантажі та автомобілі, забороняти зібрання та ін.

На ситуацію відреагували у ЗСУ. Зокрема, лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс" запропонував українцям відкрити Конституцію і ознайомитись зі статтею 64. У статті вказується, що держава не може посягати на права людини окрім як тоді, коли вводиться воєнний стан. На його думку, коли у ЗМІ пишуть про "обмеження прав", то таким чином поширюють "нервові плітки".

Нагадуємо, 29 квітня політолог Олег Постернак пояснив, чому, на його думку, уряд України повідомив Єврораду про обмеження дії деяких положень Конвенції з захисту прав людини.