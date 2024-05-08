Шукають лазівки, щоб звільнитися: серед засуджених мало хто хоче воювати, — адвокат (відео)

За словами Сергія Старенького, люди, які заявляють про бажання піти на фронт, не дуже добре почуваються у виправній колонії та намагаються поліпшити становище.

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8 травня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про добровільну мобілізацію засуджених. Але є думка, що небагато засуджених громадян дійсно хочуть захищати країну в окопах. Про це в ефірі "Київ24" заявив адвокат Сергій Старенький.

"Заяв начебто і багато, але коли справа доходить до того, хто ж із засуджених дійсно хоче йти воювати, виходить так, що, по-перше, їх не так багато. А, по-друге, це, як правило, такі люди, які не дуже добре себе почувають у виправній колонії й хочуть знайти якісь лазівки, щоб поліпшити своє становище", — сказав адвокат.

Він також висловив думку про те, що створення окремих штрафних батальйонів у рамках мобілізації засуджених належить до практики російських військ, а українська армія "побудована і діє дещо на інших принципах".

"Тому, з моєї точки зору, це неприпустимо. І таких людей насправді не дуже й багато. За різними оцінками, якщо тисячу людей мобілізують таким чином, то це буде велика кількість, повірте мені", — сказав він.

Нагадаємо, що у квітні Мін'юст запропонував відправляти в окопи громадян із судимістю нарівні з іншими. Затверджена редакція закону передбачає, що засуджені можуть воювати добровільно. Але глава Мін'юсту Денис Малюська пропонує піти ще далі й посилити вимоги.

Також повідомлялося, що Денис Малюська не вважає, що Україна відступає від Конвенції з прав людини.