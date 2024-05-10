"Имеют определенные намерения": в Defense Express прокомментировали активность россиян на Харьковщине

Враг накапливает силы на границе с целью дальнейшего продвижения на украинскую территорию. Оккупанты будут проводить определенные рейдовые действия, но украинская сторона учитывает эти риски, считает Сергей Згурец.

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Накопленных оккупантами сил на границе с Харьковской областью недостаточно для каких-то широкомасштабных наступательных действий в сторону Харькова. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, внимание сейчас приковано к тому, что происходит на украинско-российской границе.

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"Знаем, что на участках Белгородской, Курской и Брянской областей РФ противник до недавнего времени разместил 50 тыс. личного состава. Если не ошибаюсь, в Брянской области было 8 тыс., в Курской — 10 тыс., а в Белгородской — 35 тыс., а в целом это как раз было до 50 тыс. российских воинов. Была информация, что враг пытается увеличить группировку в зоне Белгородской области, довести численность до 50 тыс., а в перспективе и до 70 тыс.", — отметил военный эксперт.

По его словам, враг накапливает силы на границе с целью дальнейшего продвижения на украинскую территорию, но 50 тысяч личного состава недостаточно для ведения широкомасштабных наступательных действий.

"Хотя сейчас действительно враг там, в глубине, формирует группировку "Север", куда перебрасывается новый 44-й корпус, и фактически происходит определенное накопление силы. Если даже будет 70 тыс. личного состава, то вспомним наступление противника на Авдеевку, где использовалось 80-100 тыс. вражеского личного состава", — резюмировал Сергей Згурец.

Он предупредил, что в такой ситуации оккупанты будут проводить определенные рейдовые действия, но украинская сторона учитывает эти риски.

"Понимаем, что такие рейдовые действия потребуют от ВСУ оттягивания определенных сил и резервов, которые могут быть полезным на других направлениях", — сказал эксперт.

Напомним, что 10 мая сообщалось о попытке прорыва оккупантами границы на Харьковщине в сторону Волчанска. ВСУ смогли отразить нападение.