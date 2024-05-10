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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

"Имитация": боевые действия на Харьковщине не являются полноценным наступлением РФ, — ЦПД

Наступление российских оккупантов в Харьковской области
Фото: РИА Новости | В ЦПД рассказали, почему активизация ВС РФ на Харьковщине может быть имитацией наступления (иллюстративное изображение)

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, противник не имеет достаточно сил для того, чтобы взять под свой контроль Харьков. Поэтому будут запускаться информационные кампании, чтобы вызвать у людей панику.

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Российские оккупанты активизировались на поле боя в Харьковской области, однако это может быть не полноценное наступление, а лишь его имитация. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, сейчас противник запускает информационную кампанию о том, что бойцы ВС РФ якобы начали масштабное наступление на Харьков при помощи группировки "Север". В качестве примера оккупанты наводят действия армии в пограничных населенных пунктах.

"Здесь стоит отметить следующее. Группировка "Север" имеет силы для действий на севере — это Сумщина и Харьковщина. Он (враг, — ред.) может фактически продвигаться в пограничье и действовать на определенных ограниченных участках. Касаемо полноценного наступления на Харьков — у врага этих сил недостаточно", — заявил Андрей Коваленко.

В связи с этим и начнутся информационно-психологические операции, которые в некотором роде уже начали проявляться. В них идет речь про якобы стремительное продвижение ВС РФ в направлении областного центра на Харьковщине.

В результате, продолжает глава ЦПД, будет разгоняться паника с целью, чтобы местные жители уезжали из города, ведь Харькову якобы грозит полная оккупация. Противник намерен не различать регион и сам областной центр, а это очень важно. Боевые действия активизировались именно в пограничных населенных пунктах, а не рядом с Харьковом.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Сейчас похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведение разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе… Местами ситуация осложнена, но контролируемая нашими войсками", — подытожил Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Наступление российских оккупантов в Харьковской области Fullscreen
В ЦПД рассказали, почему активизация ВС РФ на Харьковщине может быть имитацией наступления
Фото: Скриншот

Напомним, 10 мая начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, есть ли потерянные территории после начала наступления ВС РФ. По его словам, Силы обороны были готовы к провокациям со стороны оккупантов и встретили их огнем. При этом жителям ближайших населенных пунктов советуют эвакуироваться.