"Имитация": боевые действия на Харьковщине не являются полноценным наступлением РФ, — ЦПД

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, противник не имеет достаточно сил для того, чтобы взять под свой контроль Харьков. Поэтому будут запускаться информационные кампании, чтобы вызвать у людей панику.

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Российские оккупанты активизировались на поле боя в Харьковской области, однако это может быть не полноценное наступление, а лишь его имитация. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, сейчас противник запускает информационную кампанию о том, что бойцы ВС РФ якобы начали масштабное наступление на Харьков при помощи группировки "Север". В качестве примера оккупанты наводят действия армии в пограничных населенных пунктах.

"Здесь стоит отметить следующее. Группировка "Север" имеет силы для действий на севере — это Сумщина и Харьковщина. Он (враг, — ред.) может фактически продвигаться в пограничье и действовать на определенных ограниченных участках. Касаемо полноценного наступления на Харьков — у врага этих сил недостаточно", — заявил Андрей Коваленко.

В связи с этим и начнутся информационно-психологические операции, которые в некотором роде уже начали проявляться. В них идет речь про якобы стремительное продвижение ВС РФ в направлении областного центра на Харьковщине.

В результате, продолжает глава ЦПД, будет разгоняться паника с целью, чтобы местные жители уезжали из города, ведь Харькову якобы грозит полная оккупация. Противник намерен не различать регион и сам областной центр, а это очень важно. Боевые действия активизировались именно в пограничных населенных пунктах, а не рядом с Харьковом.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Сейчас похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведение разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе… Местами ситуация осложнена, но контролируемая нашими войсками", — подытожил Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

В ЦПД рассказали, почему активизация ВС РФ на Харьковщине может быть имитацией наступления Фото: Скриншот

Напомним, 10 мая начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, есть ли потерянные территории после начала наступления ВС РФ. По его словам, Силы обороны были готовы к провокациям со стороны оккупантов и встретили их огнем. При этом жителям ближайших населенных пунктов советуют эвакуироваться.