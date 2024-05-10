"Імітація": бойові дії на Харківщині не є повноцінним наступом РФ, — ЦПД

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, противник не має достатньо сил для того, щоб узяти під свій контроль Харків. Тому запускатимуться інформаційні кампанії, щоб викликати в людей паніку.

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Російські окупанти активізувалися на полі бою в Харківській області, однак це може бути не повноцінний наступ, а лише його імітація. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

За його словами, зараз противник запускає інформаційну кампанію про те, що бійці ЗС РФ нібито почали масштабний наступ на Харків за допомогою угруповання "Північ". Як приклад окупанти наводять дії армії в прикордонних населених пунктах.

"Тут варто зазначити таке. Угруповання "Північ" має сили для дій на півночі — це Сумщина і Харківщина. Він (ворог, — ред.) може фактично просуватися в прикордоннi і діяти на певних обмежених ділянках. Щодо повноцінного наступу на Харків — у ворога цих сил недостатньо", — заявив Андрій Коваленко.

У зв'язку з цим і почнуться інформаційно-психологічні операції, які до певної міри вже почали проявлятися. У них ідеться про нібито стрімке просування ЗС РФ у напрямку обласного центру на Харківщині.

У результаті, продовжує голова ЦПД, розганятиметься паніка з метою, щоб місцеві жителі виїжджали з міста, адже Харкову нібито загрожує повна окупація. Противник має намір не розрізняти регіон і сам обласний центр, а це дуже важливо. Бойові дії активізувалися саме в прикордонних населених пунктах, а не поруч із Харковом.

"Ситуація контролюється Силами оборони. Зараз схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил і засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі... Місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими військами", — підсумував Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

У ЦПД розповіли, чому активізація ЗС РФ на Харківщині може бути імітацією наступу Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 травня начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи є втрачені території після початку наступу ЗС РФ. За його словами, Сили оборони були готові до провокацій з боку окупантів і зустріли їх вогнем. При цьому жителям найближчих населених пунктів радять евакуюватися.