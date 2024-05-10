Более 20 штурмов за сутки: Плетенчук ответил, ожидать ли наступления ВС РФ на юге (видео)
Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что враг пытается штурмовать "на всех участках фронта". Свои операции оккупанты подкрепляют атаками Shahed.
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на южных направлениях фронта и ответил, готовит ли враг наступление в этой зоне. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона от 10 мая.
Спикер проинформировал, что ВС РФ продолжают попытки вести штурмовые действия "фактически на всех участках фронта". По его словам, оккупационные войска подкрепляют свои штурмы применением БПЛА — за двое суток враг в целом атаковал тремя десятками Shahed.
"В нашей операционной зоне — это и Работино, и Крынки. Однако впоследствии будем иметь полную информацию об этих событиях", — отметил Плетенчук.
Он рассказал, что за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 21 попытку штурмов, но все они были неудачными.
"Заходили, пытались вчера, в Работино. Там было пять штурмов, но были вынуждены покинуть поле боя из-за потерь. В Старобельском 14 штурмов вчера было, а в Крынках традиционно было два штурма", — уточнил Плетенчук.
Представитель Сил обороны Юга заверил, что защитники не фиксируют подготовки врагом новой волны наступления на юге.
"Ситуация остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим, так же как и изменения в состоянии и положении врага на нашем направлении", — подчеркнул он.
Напомним, председатель обладминистрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области. По его словам, все атаки ВС РФ были отражены без потери территорий.
В подразделении "Острые козырьки" из состава НГУ рассказали, что в Харьковской области очень много дыма и пожаров из-за попытки наступления оккупационных войск. Бойцы сообщили, что части вражеской техники удалось проскочить, поэтому ее ищут.