Командующий Сухопутными войсками назвал факторы, которые приведут к стратегическому провалу РФ

Россия не оставила своих амбиций окончательно захватить Киев. Оборону украинской столицы командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк назвал важной задачей.

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Сейчас угроза со стороны России принципиально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения, а стратегический провал РФ реален. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью изданию Economist.

Он отметил, что российские оккупанты потеряли слишком большое количество людей и технических средств, чтобы захватить относительно небольшую территорию. РФ также использует ракеты только через несколько недель после их производства, а не как прежде из своих огромных запасов.

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Вооруженные силы Украины также значительно больше, чем были раньше. Это еще один фактор, по мнению Павлюка, который позволит приблизить Россию к стратегическому провалу.

По официальным оценкам Украины, как указано в материале издания, Россия понесла значительные потери — более 400 тысяч убитых, пленных и раненых. Потерять столько солдат "для захвата небольшой части одного региона непропорционально для любого рационального ума". Эта история показала, как пояснил он, что "Россией не управляют рациональные умы".

По его мнению, российская армия оказалась в тупике на Киевской области в 2022 году, но не оставила своих амбиций окончательно захватить Киев. Оборону украинской столицы командующий назвал важной задачей.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы трудно ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", — рассказал Александр Павлюк.

Напомним, 10 мая агентство Reuters сообщило, что попытка наступления войск РФ в Харьковской области открывает новый фронт в войне. Российские войска, как информируют журналисты, имеют целью продвинуть украинские подразделения на 10 км вглубь Украины для создания "буферной зоны".