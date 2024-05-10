"Основные силы противник еще не задействовал": в 3-й ОШБр оценили ситуацию в Харьковской области

Максим Жорин убежден, что нынешние действия российских войск больше похожи на прощупывание линии обороны. Он заявил, что эти события не были неожиданностью для ВСУ.

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Заместитель командира Третьей штурмовой бригады и майор ВСУ Максим Жорин считает, что попытка наступления Вооруженных сил Российской Федерации на севере Харьковской области, которая произошла в пятницу, 10 мая, была предсказуемой. Об этом он написал в своем Telegram.

По его мнению, пока не произошло ничего серьезного.

"События на Харьковском направлении — абсолютно прогнозируемая для украинской армии история. Пока ничего критического не произошло, русаки начали движение, о котором наши силы знали и готовились", — отметил Жорин.

В то же время он предполагает, что российские войска пока не использовали основные силы.

"Главное, что нужно понимать — пока это больше похоже на прощупывание нашей линии обороны. Свои основные силы противник еще не задействовал", — добавил Жорин.

Напомним, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что российские войска потеряли "окно возможностей" для наступления на Харьковскую область, ведь им не удалось прорваться в первые 12 часов.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предположил, что активизация ВС РФ в Харьковской области может быть лишь имитацией наступления. Он считает, что оккупанты будут запускать информационные кампании, чтобы вызвать у украинцев панику.

Фокус разбирался, что означает военная активность россиян на севере Харьковской области и где ждать следующего удара.