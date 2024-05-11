Масштаб на сотни километров: могут ли россияне устроить блокаду Харькова, — разъяснение эксперта

По словам военного эксперта Михаила Самуся, авиация РФ может заходить на расстояние до 50 км к линии фронта и запускать КАБы или ФАБы. Но воздушное пространство Украины для российских самолетов недоступно.

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Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, возможна ли блокада Харькова со стороны российских войск с использованием артиллерии и авиации. Об этом сообщалось в эфире телемарафона.

По его словам, на карте это сотни километров, а сложности для российской авиации заключаются в том, что у нее нет свободы действий в воздушном пространстве Украины.

"Она может подходить, например, на 50 км к линии фронта или границе и запускать КАБы или ФАБы с модулями. И это только потому, что у нас нет достаточно мощной авиации, которая могла бы своими радарами и средствами отгонять их дальше чем на 50 км от границы", — объяснил Самусь. Эксперт уверен, что российские самолеты не могут зайти в воздушное пространство Украины.

Российские войска могут устраивать авианалеты только с использованием авиабомб КАБ или ФАБ.

Между Су-25 и Су-34 с КАБами или ФАБами принципиальная разница. Штурмовик Су-25 работает непосредственно на поле боя для поддержки пехоты. Выделенные в новом пакете помощи ПЗРК Stinger — подходящее средство для уничтожения Су-25. Но для борьбы с Су-34 уже понадобятся Patriot и F-16, которые бы уничтожали эти самолеты на дальнем расстоянии.

Самусь уточнил, что войска РФ не смогли добиться прорыва до 9 мая, и окно возможностей закрывается.

Эксперт считает, что ВС РФ могут копировать действия РДК, чтобы создать видимость крупного наступления на Харьковском направлении и, тем самым, заставить ВСУ оттягивать резервы с других направлений.

Подобный сценарий может быть и в Сумской области.

Напомним, что, по данным Белого дома, есть "тревожные сигналы" того, что Россия готовится к масштабному наступлению на Харьков.

Также сообщалось, что войска РФ находятся в 30км от Харькова, вместе с тем захватить город будет сложно.