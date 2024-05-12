Фортификации стоят, чиновники работают: Синегубов опроверг слухи о бегстве из Харькова

Местные паблики писали о выезде главы Харьковской областной военной администрации в Полтаву в разгар наступления войск РФ. Власти считают это примером дезинформации и заявляют о выполнении всех задач командования.

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Российская пропаганда отводит особое внимание Харьковщине на фоне вторжения ВС РФ. Все органы власти, администрации Волчанской общины и общин Харьковского района работают на местах, заявил начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Таким образом чиновник опроверг слухи о бегстве из Харькова в Полтаву в разгар российского наступления, которые появились в одной из харьковских групп в Telegram.

"Как это было и 24 февраля 2022 года. Вся информация о якобы "выезде" органов власти — абсолютные фейки. Все объединяют усилия по борьбе с врагом: и военные, и гражданские. Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи. Фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины", — проинформировал Синегубов.

Замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха также заявил, что руководство ОВА в полном составе находится в Харькове, выполняя поставленные задачи политическим руководством страны и Генеральным штабом ВСУ.

"Сознательно или бессознательно распространяющие дезинформацию работают на врага. Когда это было в первые месяцы войны, это можно было списать на панику, отсутствие опыта или пребыванием в "закарпатском котле". Когда подобное читаешь на третий год войны — это преступление", — добавил он.

Не было даже мин на границе. В чем обвиняли чиновников Харьковской ОВА?

Украинский военный Денис Ярославский обвинял власти в провале оборудования фортификаций на севере области Харьковской области. По его данным, первой линии обороны и мин просто не было.

"Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! Не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж", — отмечал он.

При этом Ярославский акцентировал внимание на оставлении боевых позиций 125-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Военных заставили подписать акты приема и передачи фортификаций которые и на 30% были не готовы, пишет военный в Fаcebook.

Пресс-служба 125-й бригады ТРО заявила о распространении ложных данных о неготовности Сил обороны к наступлению ВС РФ и отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей. Cитуация в полосе обороны бригады сложная, но контролируемая, а подразделения 125-й бригады дают отпор превосходящим силам противника.

"Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", — подчеркнули военные.

Напомним, в Вашингтоне верят в возможности военных ВСУ удержать линию фронта на востоке, включая Харьковскую область. США выделили очередной пакет помощи на 400 млн долларов.

Фокус ранее писал о происходящем в городе Волчанск Харьковской области. В результате обстрелов ВС РФ повреждены десятки частных домов, много гражданских получили ранения.