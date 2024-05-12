Фортифікації стоять, чиновники працюють: Синєгубов спростував чутки про втечу з Харкова

Місцеві пабліки писали про виїзд голови Харківської обласної військової адміністрації до Полтави в розпал наступу військ РФ. Влада вважає це прикладом дезінформації та заявляє про виконання всіх завдань командування.

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Російська пропаганда приділяє особливу увагу Харківщині на тлі вторгнення ЗС РФ. Усі органи влади, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях, заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

У такий спосіб чиновник спростував чутки про втечу з Харкова до Полтави в розпал російського наступу, які з'явилися в одній із харківських груп у Telegram.

"Як це було і 24 лютого 2022 року. Уся інформація про нібито "виїзд" органів влади — абсолютні фейки. Усі об'єднують зусилля по боротьбі з ворогом: і військові, і цивільні. Постійно на зв'язку з військовим командуванням, виконуємо всі їхні завдання. Фортифікації, збудовані силами обласної адміністрації, зараз займають Сили оборони України", — поінформував Синєгубов.

Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха також заявив, що керівництво ОВА в повному складі перебуває в Харкові, виконуючи поставлені завдання політичним керівництвом країни й Генеральним штабом ЗСУ.

"Свідомо чи несвідомо ті, хто поширює дезінформацію, працюють на ворога. Коли це було в перші місяці війни, це можна було списати на паніку, відсутність досвіду або перебуванням у "закарпатському котлі". Коли подібне читаєш на третій рік війни — це злочин", — додав він.

Не було навіть мін на кордоні. У чому звинувачували чиновників Харківської ОВА?

Український військовий Денис Ярославський звинувачував владу в провалі обладнання фортифікацій на півночі області Харківської області. За його даними, першої лінії оборони та мін просто не було.

"Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою! За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! Не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж", — зазначав він.

При цьому Ярославський акцентував увагу на залишенні бойових позицій 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Військових змусили підписати акти прийому і передачі фортифікацій, які і на 30% були не готові, пише військовий у Fаcebook.

Пресслужба 125-ї бригади ТРО заявила про поширення неправдивих даних про неготовність Сил оборони до наступу ЗС РФ і відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів. Ситуація в смузі оборони бригади складна, але контрольована, а підрозділи 125-ї бригади дають відсіч переважаючим силам противника.

"Населені пункти, в які зайшов ворог, перебували в постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є доволі умовним і коштує йому величезних втрат у техніці та живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження", — наголосили військові.

Нагадаємо, у Вашингтоні вірять у можливості військових ЗСУ утримати лінію фронту на сході, включно з Харківською областю. США виділили черговий пакет допомоги на 400 млн доларів.

Фокус раніше писав про те, що відбувається в місті Вовчанськ Харківської області. Унаслідок обстрілу ЗС РФ пошкоджено десятки приватних будинків, багато цивільних дістали поранення.