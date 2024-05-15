Определенное "торможение" наступательных действий: эксперт прокомментировал ситуацию на Харьковщине

Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделениям ВС РФ, скорее всего, удалось зайти в Волчанск.

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Наступательные действия российской армии на Харьковском операционном направлении определенным образом "затормозились". Вместе с этим захватчикам все же удалось зайти в Волчанск, а вот на другом участке ВСУ выбили врага из Зеленого. Об этом пишет военный обозреватель Константин Машовец.

"Генерал Буданов, скорее всего, несколько поспешил с заявлениями о полной "стабилизации". Однако, конечно, некоторое "торможение" российских наступательных действий именно на Харьковском операционном направлении таки наблюдается", — пояснил обозреватель.

По словам Машовца, за прошедшие сутки российские войска таки смогли "зацепиться" за поселок Бугруватка, продвинувшись через лес в северном направлении от населенного пункта. Поэтому оккупанты крайне близки к тому, чтобы перерезать дорогу со стороны села Старица на Волчанск, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, южнее села, ниже по течению от заказника.

Что известно о ситуации в Волчанске

Константин Машовец отметил, что в определенной степени прояснилась ситуация с самим городом Волчанск. Скорее всего, россиянам удалось "зайти в город" со стороны с. Гатище (это район ул.Терешковой). При этом они удерживают там лишь несколько зданий.

Вместе с этим оккупанты не продвинулись по левому берегу реки Северский Донец на юг от села Гатище, в направлении на село Синельниково и село Цегельное, обойдя город с запада и юго-запада.

По мнению обозревателя, если россияне таки решатся пойти на штурм Волчанска, то делать это придется почти "в лоб" — со стороны Гатища, вдоль дороги, ведущей от Волчанска в сторону границы. Также россияне могут пытаться прорваться через аэродром, севернее города, со стороны села Плетеневка.

"А это, видимо, резко увеличит потери противника... по крайней мере, в его передовых штурмовых подразделениях", — обратил внимание эксперт.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ в вечерней сводке от 14 мая сообщил, что в районах Волчанска и Лукьянцев для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь подразделения Сил обороны совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

14 мая стало известно, что, по данным Генштаба ВСУ, с начала 2024 года украинские саперы и инженеры строили оборонительные рубежи в Харьковской области. Также сообщалось об установлении десяток тысяч мин.

Кроме того, Фокус писал что украинская противовоздушная оборона не может перехватить все управляемые авиабомбы, которые запускают российские войска по Харьковщине.