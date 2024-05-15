Певне "гальмування" наступальних дій: експерт прокоментував ситуацію на Харківщині

Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділам ЗС РФ, найімовірніше, вдалося зайти до Вовчанська.

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Наступальні дії російської армії на Харківському операційному напрямку певним чином "загальмувалися". Загарбникам усе ж вдалося зайти до Вовчанська, а от на іншій ділянці ЗСУ вибили ворога із Зеленого. Про це пише військовий оглядач Костянтин Машовець.

"Генерал Буданов, найімовірніше, дещо поспішив із заявами щодо повної "стабілізації". Однак, звісно, деяке "гальмування" російських наступальних дій саме на Харківському операційному напрямку таки спостерігається", — пояснив оглядач.

За словами Машовця, упродовж минулої доби російські війська таки змогли "зачепитися" за селище Бугруватка, просунувшись через ліс у північному напрямку від населеного пункту. Тому окупанти вкрай близькі до того, аби перерізати дорогу з боку села Стариця на Вовчанськ у районі автомобільного мосту через річку Сіверський Донець, південніше від села, нижче за течією від заказника.

Що відомо про ситуацію у Вовчанську

Костянтин Машовець зазначив, що певною мірою прояснилася ситуація із самим містом Вовчанськ. Найімовірніше, росіянам вдалося "зайти до міста" з боку с. Гатище (це район вул.Терешкової). Вони утримують там лише кілька будівель.

Водночас окупанти не просунулися по лівому березі річки Сіверський Донець на південь від села Гатище, у напрямку на село Синельникове та село Цегельне, обійшовши місто із заходу й південного заходу.

На думку оглядача, якщо росіяни таки наважаться піти на штурм Вовчанська, то робити це доведеться майже в лоб — із боку Гатища, уздовж дороги, яка веде від Вовчанська в бік кордону. Також росіяни можуть намагатися прорватися через аеродром, північніше від міста, із боку села Плетенівка.

"А це, мабуть, різко збільшить втрати противника… принаймні в його передових штурмових підрозділах", — звернув увагу експерт.

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні від 14 травня повідомив, що в районах Вовчанська та Лук'янців для збереження життя наших військовослужбовців і уникнення втрат підрозділи Сил оборони здійснили маневр і перемістилися на вигідніші позиції.

14 травня стало відомо, що, за даними Генштабу ЗСУ, із початку 2024 року українські сапери й інженери будували оборонні рубежі в Харківській області. Також повідомлялося про встановлення десяток тисяч мін.

Фокус писав, що українська протиповітряна оборона не може перехопити всі керовані авіабомби, які запускають російські війська по Харківщині.