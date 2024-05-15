ВС РФ с севера зашли в Волчанск, в районе мясокомбината продолжаются бои, — Bild (карта)

Аналитик Юлиан Рёпке пишет, что российские войска укрепляются на плацдарме из девяти сел, который они создали в регионе, и готовятся к дальнейшим действиям.

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Вооруженные силы Российской Федерации заняли северную часть города Волчанск в Харьковской области и обходят населенный пункт с востока. Об этом сообщил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рьопке в среду, 15 мая.

По данным аналитика, в районе мясокомбината продолжаются бои. Российским войскам также оказывают сопротивление Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Оккупационные войска пытаются обойти Волчанск за 4 км на восток. Там им удалось перерезать дорогу из города в село Тихое.

Ситуация в окрестностях Волчанска Фото: Bild

В окрестностях Волчанска ВС РФ заняли села Плетеневка, Огирцево, Гатище и Бугруватка. В то же время Bild отмечает, что темпы продвижения россиян по сравнению с первыми днями снизились.

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Параллельно оккупанты наступают на запад от села Липцы. Там им удалось взять села Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, а также войти в Лукьянцы и Глубокое. Рёпке утверждает, что на этом направлении российские войска наступают одной пехотой практически без техники. Это снижает скорость их продвижения.

Населенные пункты, которые оккупировали ВС РФ Фото: Bild

Позже аналитик уточнил, что россияне захватили южную часть поселка Глубокое на севере Харьковской области.

"Пока подкрепление ВСУ прибывает с юга, российские войска укрепляются на плацдарме из девяти сел, который они создали в регионе, и готовятся к дальнейшим действиям", — написал в соцсети Х Рёпке.

Напомним, 15 мая в полиции Волчанска заявили о крайне сложной ситуации в городе. Российские войска занимают позиции на улицах населенного пункта. Местных жителей призывают к эвакуации.

Фокус писал о том, как Харьков принимает беженцев с севера области.