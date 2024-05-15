ВС РФ с севера зашли в Волчанск, в районе мясокомбината продолжаются бои, — Bild (карта)
Аналитик Юлиан Рёпке пишет, что российские войска укрепляются на плацдарме из девяти сел, который они создали в регионе, и готовятся к дальнейшим действиям.
Вооруженные силы Российской Федерации заняли северную часть города Волчанск в Харьковской области и обходят населенный пункт с востока. Об этом сообщил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рьопке в среду, 15 мая.
По данным аналитика, в районе мясокомбината продолжаются бои. Российским войскам также оказывают сопротивление Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Оккупационные войска пытаются обойти Волчанск за 4 км на восток. Там им удалось перерезать дорогу из города в село Тихое.
В окрестностях Волчанска ВС РФ заняли села Плетеневка, Огирцево, Гатище и Бугруватка. В то же время Bild отмечает, что темпы продвижения россиян по сравнению с первыми днями снизились.
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Параллельно оккупанты наступают на запад от села Липцы. Там им удалось взять села Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, а также войти в Лукьянцы и Глубокое. Рёпке утверждает, что на этом направлении российские войска наступают одной пехотой практически без техники. Это снижает скорость их продвижения.
Позже аналитик уточнил, что россияне захватили южную часть поселка Глубокое на севере Харьковской области.
"Пока подкрепление ВСУ прибывает с юга, российские войска укрепляются на плацдарме из девяти сел, который они создали в регионе, и готовятся к дальнейшим действиям", — написал в соцсети Х Рёпке.
Напомним, 15 мая в полиции Волчанска заявили о крайне сложной ситуации в городе. Российские войска занимают позиции на улицах населенного пункта. Местных жителей призывают к эвакуации.
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