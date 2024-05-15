ЗС РФ з півночі зайшли у Вовчанськ, у районі м'ясокомбінату тривають бої, — Bild (карта)

Аналітик Юліан Рьопке пише, що російські війська укріплюються на плацдармі з дев'яти сіл, який вони створили в регіоні, і готуються до подальших дій.

Related video

Збройні сили Російської Федерації зайняли північну частину міста Вовчанськ у Харківській області та обходять населений пункт зі сходу. Про це повідомив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке у середу, 15 травня.

За даними аналітика, у районі м’ясокомбінату тривають бої. Російським військам також чинять опір Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус". Окупаційні війська намагаються обійти Вовчанськ за 4 км на схід. Там їм вдалося перерізати дорогу з міста до села Тихе.

Ситуація на околицях Вовчанська Фото: Bild

На околицях Вовчанська ЗС РФ зайняли села Плетенівка, Огірцеве, Гатище та Бугруватка. Водночас Bild зазначає, що темпи просування росіян, як порівняти з першими днями, знизилися.

Збройні сили України в бою застосовують РСЗВ "Град", БТР-82А та шведські БМП CV-90.

Паралельно окупанти наступають на захід від села Липці. Там їм вдалося взяти села Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, а також увійти до Лук'янців та Глибокого. Рьопке стверджує, що на цьому напрямку російські війська наступають однією піхотою практично без техніки. Це знижує швидкість їхнього просування.

Населені пункти, які окупували ЗС РФ Фото: Bild

Пізніше аналітик уточнив, що росіяни захопили південну частину селища Глибоке на півночі Харківської області.

"Поки підкріплення ЗСУ прибуває з півдня, російські війська укріплюються на плацдармі з дев'яти сіл, який вони створили в регіоні, і готуються до подальших дій", — написав у соцмережі Х Рьопке.

Нагадаємо, 15 травня у поліції Вовчанська заявили про вкрай складну ситуацію у місті. Російські війська займають позиції на вулицях населеного пункту. Місцевих жителів закликають до евакуації.

Фокус писав про те, як Харків приймає біженців з півночі області.