Как на Харьковщине: ВС РФ могут начать имитацию наступления на Киев из Беларуси, — Коваленко

По словам военно-политического обозревателя, есть несколько вариантов, почему противник активизировался на территории Беларуси. Оккупанты там могут как проводить учения, так и готовиться к будущей попытке наземной операции.

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Оккупанты значительно активизировались на фронте и в Беларуси уже заметили признаки дополнительного стягивания военной техники россиян. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии ТСН рассказал, есть ли в ближайшее время угроза для Киева.

По его словам, нельзя сбрасывать со счетов вероятность определенных маневров со стороны ВС РФ. Это может быть имитацией наступления на Киев, однако полные выводы еще слишком рано делать.

"Вполне возможно, что может проводиться подготовка (к перемещению российских войск в Беларусь, – ред). Выводы можно будет делать тогда, когда будет известно о том, какой контингент будут перемещать. Процесс не начат и мы не видим того, какие войска туда отправляются. Говорить о том, для чего они будут назначены можно будет после того, как станет известно об их количестве, составе", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно военно-политический обозреватель добавил, что не стоит забывать об учениях, которые проходили бойцы ВС РФ после вывода ударной группировки из Беларуси в 2022 году. В то же время окончательные выводы можно будет сделать лишь после более полной информации. Тогда и станет ясно, ждать ли имитации наступления на Киев.

"Вполне возможно. Например, в Харьковской области сейчас происходит имитация наступления на Харьков. Сейчас мы видим, что она из себя представляет. В первые часы, в первые дни было очень много паники, но мы видим, что у страха глаза велики", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 16 мая сообщалось, что летнее наступление ВС РФ начнется в ближайшие недели и это несет определенные риски для Украины. По словам военного аналитика Паси Паройнена, происходящее в Харьковской области еще не является полноценным наступлением противника. Это необходимо оккупантам для того, чтобы ВСУ использовали накопленные резервы.