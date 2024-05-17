РФ зависит от Пекина: в ISW назвали цель визита Путина в Китай

Аналитики считают, что российская делегация стремилась расширить сотрудничество с китайскими коллегами, что будет способствовать увеличению экономических связей между Москвой и Пекином.

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Президент России Владимир Путин, вероятно, считает отношения России с Китайской Народной Республикой решающими для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности в вопросе поддержки затяжной войны в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 16 мая.

В Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества. Среди них — совместное заявление, несколько сельскохозяйственных и экологических соглашений, соглашение об инфраструктурном и инженерном строительстве, а также несколько медиасоглашений. Лидеры обоих государств во время своих публичных выступлений подчеркивали двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

В состав делегации главы Кремля входили несколько российских чиновников и бизнесменов, которые, вероятно, были привлечены к продвижению усилий Путина по дальнейшей мобилизации оборонной промышленности. В Пекин вместе с Путиным прибыл недавно назначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также уволенный с этой должности, но назначенный секретарем Совета безопасности Сергей Шойгу.

Аналитики предполагают, что российская делегация имела целью расширить сотрудничество с китайскими коллегами, что будет способствовать увеличению экономических связей между Россией и КНР.

29 апреля The Economist сообщил, что оборонная промышленность России все больше полагается на КНР в поставках товаров двойного назначения, таких как полупроводники и навигационное оборудование, для поддержки производства оружия. 1 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что экспорт КНР товаров двойного назначения в Россию помог России значительно увеличить производство оборонной продукции, и что 70% российских станков и 90% микроэлектроники производятся в Китае.

В ISW отметили, что в Пекин ранее выражал обеспокоенность тем, что его экономические отношения с Москвой могут поставить китайские предприятия под угрозу вторичных санкций, и Путин, вероятно, намерен устранить эти беспокойства, поскольку российская оборонная промышленность все больше зависит от Китая.

Напомним, 16 мая лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским президентом заявил, что Пекин придерживается последовательной позиции относительно боевых действий в Украине.

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин пока воздерживается от поставок оружия Москве, но Вашингтон будет и в дальнейшем применять санкции против любых организаций, вовлеченных в поддержку России.