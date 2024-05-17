РФ залежить від Пекіна: в ISW назвали мету візиту Путіна до Китаю

Аналітики вважають, що російська делегація прагнула розширити співпрацю з китайськими колегами, що сприятиме збільшенню економічних зв’язків між Москвою та Пекіном.

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Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, вважає відносини Росії з Китайською Народною Республікою вирішальними для його зусиль щодо подальшої мобілізації російської економіки та оборонної промисловості у питанні підтримки затяжної війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 травня.

У Пекіні Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали низку документів, які спрямовані на поглиблення двосторонньої співпраці. Серед них — спільна заява, декілька сільськогосподарських та екологічних угод, угода про інфраструктурне та інженерне будівництво, а також кілька медіаугод. Лідери обох держав під час своїх публічних виступів наголошували на двосторонньому торговельно-економічному співробітництві.

До складу делегації очільника Кремля входили кілька російських посадовців і бізнесменів, які, ймовірно, були залучені до просування зусиль Путіна щодо подальшої мобілізації оборонної промисловості. До Пекіна разом із Путіним прибув нещодавно призначений міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, а також звільнений з цієї посади, але призначений секретарем Ради безпеки Сергій Шойгу.

Аналітики припускають, що російська делегація мала на меті розширити співпрацю з китайськими колегами, що сприятиме збільшенню економічних зв’язків між Росією та КНР.

29 квітня The Economist повідомив, що оборонна промисловість Росії все більше покладається на КНР у постачанні товарів подвійного призначення, таких як напівпровідники та навігаційне обладнання, для підтримки виробництва зброї. 1 травня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що експорт КНР товарів подвійного призначення до Росії допоміг Росії значно збільшити виробництво оборонної продукції, і що 70% російських верстатів і 90% мікроелектроніки виробляються в Китаї.

В ISW зауважили, що в Пекін раніше висловлював занепокоєння тим, що його економічні відносини з Москвою можуть поставити китайські підприємства під загрозу вторинних санкцій, і Путін, ймовірно, має намір усунути ці занепокоєння, оскільки російська оборонна промисловість все більше залежить від Китаю.

Нагадаємо, 16 травня лідера КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським президентом заявив, що Пекін дотримується послідовної позиції щодо бойових дій в Україні.

15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Пекін наразі утримується від постачань зброї Москві, але Вашингтон буде і надалі застосовувати санкції проти будь-яких організацій, залучених до підтримки Росії.