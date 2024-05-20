Проблемы с персоналом: в Украине вынуждены нанимать на заводы женщин, — FT

Женщин все чаще нанимают на те должности, которые до начала полномасштабной войны с РФ занимали мужчины. Сейчас они востребованы на сталелитейных заводах, так как рабочих-мужчин мобилизовали.

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На украинские заводы менеджеры все чаще вынуждены нанимать женщин. Причем на тяжелое производство. Это вынужденная мера, ведь рабочих-мужчин мобилизируют и заменить их некем. Так, на сталелитейном заводе ArcelorMittal заявляют, что наем женщин-работниц является для компании вопросом выживания. Об этом пишет Financial Times.

Женщины в Украине все чаще занимают те рабочие места, которые обычно занимали мужчины до полномасштабного вторжения России. Сейчас они востребованы на сталелитейных заводах, так как рабочих-мужчин отправляют на войну.

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На заводе ArcelorMittal в Кривом Роге, городе на юге Украины и родном городе президента Владимира Зеленского, менеджеры говорят, что наем большего количества работниц является вопросом выживания для бизнеса. Из 18-тысяч рабочих в начале войны было мобилизовано около 3500 мужчин. И в этом году, вероятно, тенденция сохранится.

"Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы. Мы говорим здесь о существовании компании", — заявил Мауро Лонгобардо, исполнительный директор завода.

Стремясь привлечь рабочих, компания разместила по всему городу огромные рекламные щиты с изображением женщин в оранжевых комбинезонах завода.

Рекламный щит завода ArcelorMittal Фото: Facebook / ArcelorMittal

"Мы пытаемся сломать парадигму, согласно которой только мужчины могут выполнять определенную работу", — сказал Лонгобардо.

Стратегия набора персонала частично направлена ​​на замену мобилизованных мужчин, а также тысяч рабочих, которые переехали в более безопасные части страны, но она также была инициирована потому, что нанимать мужчин стало очень сложно, сказал Лонгобардо.

Раньше женщины на заводе тоже работали, но в основном на административных должностях. Теперь они все чаще берут на себя более физически тяжелые роли.

Ольга Вакуленко (крайняя слева) в цеху завода ArcelorMittal Фото: Financial Times

Так, 30-летняя Ольга Вакуленко полгода назад начала работать на тяжелом оборудовании по изготовлению огромных стержней и шестерен. Она признается, что вначале задача ей показалась сложной, но она справилась. Она представительница третьего поколения своей семьи, которые ранее трудились на этом же заводе.

Ольга говорит, что ее привлекли зарплата и условия труда, так же как и прочих коллег-женщин.

Чтобы работать на заводе ArcelorMittal, сотрудники-мужчины по закону обязаны сначала зарегистрироваться в военкомате, что отпугивает многих потенциальных кандидатов.

Завод был постоянным кадровым резервом для армии, наиболее востребованными были машинисты локомотивов, электрики и механики.

Военные вербовщики применили двоякий подход. Они отправляют в головной офис ArcelorMittal уведомления о призыве, которые компания обязана распространить. В нескольких случаях, когда к ним подходили менеджеры-постановщики с повестками, некоторые рабочие покидали завод и больше не возвращались, рассказал Анджей Выпих, руководитель отдела кадров компании в Европе.

Рекрутеры также начали дежурить у входа на завод во время смены, что побудило некоторых сотрудников уволится.

Лонгобардо считает, что правительству Украины не хватает "единого видения для крупных предприятий": так как министерство экономики пыталось его поддержать, а министерство обороны оказывало "психологическое давление" на сотрудников-мужчин.

В конечном итоге, по его словам, из-за попыток заполнить вакансии завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от российских авиаударов. Сокращение производства также привело к снижению прибыли и налоговых поступлений правительству.

Евгений Гречаный, начальник отдела ремонта тяжелой техники на заводе, где работает Вакуленко, говорит, что сейчас он получает запросы на 76 открытых вакансий в своем отделе только от женщин. Он отмечает, что ситуация не улучшится в ближайшие несколько лет. Даже когда война закончится, дефицит кадров все равно будет ощущаться.

Цех завода ArcelorMittal Фото: Financial Times

Гречаный, который пишет историю своего цеха, говорит, что видит параллели со Второй мировой войной, когда 350 рабочих завода были убиты, а на восстановление гендерного дефицита ушли годы. В войне с Россией погибли уже трое работников его цеха.

С 2022 года всего 151 работник завода погиб, 38 пропали без вести.

Ожидается, что правительство Украины объявит о мерах, которые помогут бизнесу лучше управлять мобилизацией. Игорь Фоменко, заместитель министра экономики Украины, заявил, что правительство работает над изменениями в системе, которая в настоящее время освобождает некоторых работников предприятий, которые считаются стратегически важными.

В отраслях, где среди рабочей силы доминируют мужчины, "существуют риски и проблемы для бизнеса", — сказал Михаил Непран, глава Украинской торговой ассоциации. Фабричные рабочие и водители были группой, на которую больше всего ориентировались военные вербовщики, потому что они были "наиболее заметными", сказал Непран.

По его словам, бизнес хотел бы ясности относительно критериев отбора, используемых армией. По его словам, требуется также большая прозрачность при определении "стратегически важных предприятий". В настоящее время в список входят оборонные предприятия и предприятия критической инфраструктуры.

"Необходимо доработать политику, чтобы хотя бы спасти бизнес, который генерирует средства для государственного бюджета", — сказала Анна Деревянко, глава Украинской Европейской Бизнес Ассоциации. По ее словам, в среднем от 10 до 15 процентов сотрудников компаний-членов EBA служили в вооруженных силах.

Налоговые поступления имеют решающее значение в стране, где бюджет имеет 50-процентный дефицит. Украина тратит почти все свои внутренние доходы на основные текущие расходы армии, включая зарплату, обмундирование, еду и жилье, а невоенные расходы финансируются за счет западных кредитов и помощи.

Напомним, ранее Фокус писал о том, работники каких предприятий могут получить бронь от мобилизации.