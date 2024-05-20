Проверяли на себе, как оно военным в окопах: на Житомирщине разыскали пропавших детей

Дети вышли из дома около 17 часов и когда они вовремя не вернулись, взрослые начали самостоятельные поиски. Однако через несколько часов взрослые решили таки обратиться в полицию.

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В Коростене Житомирской области правоохранители разыскали двух детей, которые исчезли накануне. Дети просидели в сливной конструкции несколько часов. Об этом сообщает "Суспільне".

Так, накануне в полицию обратились местные жители и заявили об исчезновении 11-летней девочки и 12-летнего мальчика. Дети не пришли домой вовремя, поэтому родители забили тревогу. Сообщение об исчезновении двух несовершеннолетних друзей в Коростенского райуправления полиции поступило 19 мая около 23:15.

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По словам родных, дети вышли из дома около 17 часов и когда они вовремя не вернулись, взрослые начали самостоятельные поиски. Однако через несколько часов взрослые решили таки обратиться в полицию.

"Правоохранители опрашивали друзей и знакомых детей, просматривали записи с камер видеонаблюдения, осматривали местные парки и скверы, местность вблизи водоемов, проверяли заброшенные здания. В конце концов около 2-х ночи подростков обнаружили в парковой зоне, они спрятались в ливневой конструкции. Ничего плохого с ними не произошло, поэтому друзей вернули домой", — сказала пресс-секретарь полиции Житомирщины Виктория Дубовик.

В полции говорят, что дети заявили, что собирались вернуться домой утром и что поняли, как украинским защитникам холодно ночью в окопах, ведь их родители также защищают Украину.

Напомним, что в Украине осудили отца 7 несовершеннолетних детей. Суд решил, что он не имеет отсрочки. Младшему ребенку уклониста два года, старшему — 14. Их мать подтвердила, что все дети его, хотя заработков мужчины на их обеспечение не хватает.