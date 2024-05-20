Перевіряли на собі, як воно військовим в окопах: на Житомирщині розшукали зниклих дітей

Діти вийшли з дому близько 17 години і коли вони вчасно не повернулися, дорослі розпочали самостійні пошуки. Однак за кілька годин дорослі вирішили таки звернутися до поліції.

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У Коростені на Житомирщині правоохоронці розшукали двох дітей, які зникли напередодні. Діти просиділи в зливній конструкції кілька годин. Про це повідомляє "Суспільне".

Так, напередодні до поліції звернулися місцеві жителі і заявили про зникнення 11-річної дівчинки та 12-річного хлопчика. Діти не прийшли додому вчасно, тож батьки забили на сполох. Повідомлення про зникнення двох неповнолітніх друзів до Коростенського райуправління поліції надійшло 19 травня близько 23:15.

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За словами рідних, діти вийшли з дому близько 17 години і коли вони вчасно не повернулися, дорослі розпочали самостійні пошуки. Однак за кілька годин дорослі вирішили таки звернутися до поліції.

"Правоохоронці опитували друзів та знайомих дітей, переглядали записи з камер відеонагляду, оглядали місцеві парки та сквери, місцевість поблизу водойм, перевіряли закинуті будівлі. Зрештою близько 2-ї ночі підлітків виявили у парковій зоні, вони заховалися у зливовій конструкції. Нічого лихого з ними не сталося, тож друзів повернули додому", — сказала речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

У полції кажуть, що діти заявили, що збиралися повернутися додому вранці і що зрозуміли, як українським захисникам холодно вночі в окопах, адже їхні батьки також боронять Україну.

Нагадаємо, що в Україні засудили батька 7 неповнолітніх дітей. Суд вирішив, що він не має відстрочки. Найменшій дитині ухилянта два роки, найстаршій — 14. Їхня мати підтвердила, що усі діти його, хоча заробітків чоловіка на їх забезпечення не вистачає.