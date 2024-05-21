"Приехал вам помочь": британец пешком добирался из Венгрии в Украину, чтобы поступить в ВСУ

Парень говорит, что прибыл в Украину, чтобы бороться за украинцев и предотвратить Третью мировую войну и потери в будущем.

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Гражданин Великобритании Маркус Смит пешком дошел от Будапешта до Ужгорода, чтобы стать в строй Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Закарпатском областном ТЦК и СП.

Маркус преодолел расстояние в более чем 300 километров. Для этого ему понадобилось 8 дней, 6 часов, 36 минут и 14 секунд.

"Я — из Манчестера. Последние несколько лет война в вашей стране освещается по всему миру на телевидении. Считаю, что вы заслуживаете большого уважения и чести, ведь вы боретесь за мирную жизнь своей страны. Я приехал сюда, чтобы попытаться помочь вам в этой войне. К сожалению, Путин не хочет мира и я чувствую, что он не захочет остановиться на Украине. Он захочет больше и больше, и это может привести к Третьей мировой войне, в которой он будет как Гитлер", — объясняет британец свое решение стать на защиту Украины.

Он добавил, что прибыл в Украину, чтобы бороться за украинцев и предотвратить Третью мировую войну.

"Если мы сейчас не поможем вашей армии, то можем оказаться в глобальном конфликте, и это будет очень плохо для всех. Выражаю уважение всем, кто сейчас в армии и надеюсь, что мужчины, которые еще колеблются брать ли оружие в руки, переосмыслят свою позицию. Мы здесь, чтобы предотвратить потери жизней в будущем", — говорит парень.

Напомним, что 15 мая в Минобороны Украины сообщили, что пропускная способность украинских ТЦК и СП во время всеобщей мобилизации в среднем составляет 50-70 человек в сутки.

Ранее сообщалось, что на Львовщине судили военкома, который мобилизовал забронированного работника. Мужчина самостоятельно прибыл в ТЦК и предоставил справку об отсрочке от мобилизации, несмотря на это его призвали в ряды Сил обороны.