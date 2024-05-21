"Приїхав вам допомогти": британець пішки добирався з Угорщини до України, щоб вступити до ЗСУ

Хлопець говорить, що прибув до України, аби боротися за українців і запобігти Третій світовій війні та втратам у майбутньому.

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Громадянин Великої Британії Маркус Сміт пішки дійшов від Будапешта до Ужгорода, щоб стати в стрій Збройних сил України. Про це повідомили в Закарпатському обласному ТЦК та СП.

Маркус здолав відстань у понад 300 кілометрів. Для цього йому знадобилося 8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд.

"Я — із Манчестера. Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу та честь, адже ви боретеся за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль, Путін не хоче миру, і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше й більше, і це може призвести до Третьої світової війни, у якій він буде Гітлером", — пояснює британець своє рішення стати на захист України.

Він додав, що прибув до України, щоб боротися за українців і запобігти Третій світовій війні.

"Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті, і це буде дуже погано для всіх. Висловлюю повагу всім, хто зараз в армії, та сподіваюся, що чоловіки, які ще вагаються, чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію. Ми тут, щоби запобігти втратам життів у майбутньому", — говорить хлопець.

Нагадаємо, що 15 травня в Міноборони України повідомили, що пропускна спроможність українських ТЦК та СП під час загальної мобілізації в середньому становить 50-70 осіб на добу.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили військкома, який мобілізував заброньованого працівника. Чоловік самостійно прибув до ТЦК та надав довідку про відстрочку від мобілізації, попри це його призвали до лав Сил оборони.