В РФ арестовали генерала, который обвинил Герасимова в трусости

Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в незаконной продаже 2000 тонн металлоконструкций стоимостью свыше 1 млн долларов.

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В России арестовали бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова, который ранее критиковал российское Минобороны, после чего был отстранен от должности. Об этом 21 мая сообщили российские СМИ.

Офицер был задержан 17 мая в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно информации от Московского военного суда, Попов будет находиться в СИЗО не менее двух месяцев.

По информации издания "Медуза", делом занимается департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, причем расследование изначально велось в отношении заместителя Попова. Отмечается, что в числе подозреваемых еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа РФ.

Как сообщил российский канал Mash, военачальника подозревают в незаконной продаже 2000 тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей (1,1 млн долларов), которые были предназначены для строительства линии обороны в зоне боевых действий на территории Украины.

Когда и за что отстранили Попова

Российского генерала отстранили от командования 58-й общевойсковой армией в июле прошлого года. Он утверждал, что его уволили за то, что он предупредил Верховное командование о трудностях, возникших в Украине, в частности, о больших потерях в личном составе армии РФ и нехватке современной техники.

Впоследствии в открытый доступ попало обращение генерала, предназначенное для его солдат, в котором генерал обрушился на руководство российского оборонного ведомства, обвинив его в том, что оно нанесло удар в спину, "предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент".

Некоторые российские военкоры тогда предположили, что речь идет о главнокомандующем Генштаба ВС РФ Валерии Герасимове, которого опальный генерал обвинил в трусости.

Напомним, аналитики ISW в связи с отстранением генерал-майора Ивана Попова отметили, что российский главком Валерий Герасимов принял решение об отставке генерала, после того, как тот решил обратиться с жалобой непосредственно к Владимиру Путину.