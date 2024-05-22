В Украину вернулись первые 10 специалистов по обслуживанию F-16, — спикер ВСУ (видео)

Украинские техники, в частности, обучались обслуживать такие важные элементы защитного снаряжения летчика истребителя как шлем, кислородную систему и парашютную систему на борту.

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В Украину вернулась первая группа технических специалистов по обслуживанию истребителей F-16. Как сообщил 22 мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, они будут делиться полученным опытом с другими военными техниками, которые находятся на территории нашей страны.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская республика. Конечно, этот процесс непрерывный, и он будет продолжаться постоянно", — отметил Евлаш.

По словам спикера ВСУ, роль техников сложно переоценить, так как летчики фактически отдают свою жизнь в руки тех, кто обслуживает самолеты.

Как отметили обозреватели "Милитарного", для эффективной эксплуатации боевых самолетов необходимы не только летчики, но и инженеры, техники и другой обслуживающий персонал, который должен пройти соответствующее обучение.

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В частности, украинские техники обучались обслуживать такие важные элементы защитного снаряжения летчика истребителя как шлем, кислородную систему и парашютную систему на борту.

Накануне в Минобороны Нидерландов сообщили, что прошедшие подготовку украинские техники обучены обслуживать экипировку летчиков истребителей F-16, в том числе собирать комплект для выживания.

"Десять украинских военных прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16. Нидерланды согласились предоставить Украине как минимум 24 самолетов F-16. Их также необходимо поддерживать", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, по информации премьер-министр Дании Метте Фредериксена, Украина получит западные современные истребители F-16, которые значительно увеличат возможности ВСУ на поле боя, в ближайшее время. Первые из них могут появиться в небе уже через несколько недель.