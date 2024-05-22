"Ближе к врагу": операторам дронов приказали работать возле линии соприкосновения, — военный

По словам военного, распоряжение приблизиться к непосредственной линии соприкосновения поступило от командования. Бывают случаи, что операторы БПЛА неожиданно становятся "первой линией" или вообще попадают в окружение.

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На некоторых участках фронта украинских операторов дронов посылают управлять "птичками" ближе к линии соприкосновения. О таких случаях в соцсети "Х" сообщил военный под ником lucky soldier.

По его словам, командование требует сместить операторов дронов ближе к врагу, поскольку, по мнению командиров, таким образом возрастет "коэффициент полезного действия". Но сместиться ближе — это фактически заехать в какой-то овраг, откуда полноценно работать невозможно. К тому же впереди могут быть высокие деревья или многоэтажки, которые будут закрывать обзор. В противном случае оператор дрона будет открыт для противника, из-за чего враг может "накрывать" самого оператора, уничтожить имущество и тогда, отмечает боец, "работа станет".

Зато, отмечает воин, командование может приказать занять позицию до километра от врага.

"Потому что командир лучше знает как и откуда тебе летать", — пишет lucky soldier.

Также он констатировал, что бывают случаи, что операторы БПЛА неожиданно становятся "первой линией" или вообще попадают в окружение.

Ситуацию прокомментировал блогер, волонтер Сергей Стерненко, который систематически передает дроны в украинские подразделения.

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"Гениальное решение. Зачем нам вообще операторы дронов?", — пишет он.

Также он добавил, что решение на перемещение операторов дронов как можно ближе к линии боевого соприкосновения принималось на высоком уровне и было "спущено" как обязательное всем бригадам.

Согласно приказу, все операторы ударных дронов должны переместиться на расстояние до 1,5 км до линии боевого соприкосновения, хотя есть участки, отмечает Сергей Стерненко, где только лишь "серая зона" достигает 3-5, или даже более километров.

"Такое решение приведет к одному результату — наши дронщики будут чаще гибнуть", — констатирует волонтер.

Украинские операторы ударных дронов наносят врагу очень большие потери, поэтому россияне не жалеют на них ракеты или КАБы.

"Это приоритетная цель для врага", — подчеркнул Сергей Стерненко, считая, что тот, кто принимает подобные решения, просто не представляет, что такое дроны и как они работают или работает против украинской армии и стремится повысить потери среди операторов.

Напомним, в ISW отмечали, что из-за ударов украинских дронов по российским транспортным средствам у войск РФ на передовой возникла острая нехватка транспорта для езды по бездорожью.