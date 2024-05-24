Проверяют на лояльность: в РФ строят фильтрационные лагеря для украинцев, — ЦНС

В ЦНС отметили, что фильтрационные лагеря строят под видом якобы детских "пионерских" учреждений. Они состоят из быстромонтируемых модульных домиков, которые очень похожи на бараки. Такие модули могут вмещать сотни человек.

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В российском Поволжье оккупанты развернули масштабное строительство фильтрационных лагеря для украинцев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что фильтрационные лагеря строят под видом якобы детских "пионерских" учреждений. Они состоят из быстромонтируемых модульных домиков, которые очень похожи на бараки. Такие модули могут вмещать сотни человек.

В ЦНС отметили, что Россия выстраивает систему фильтрационных лагерей для украинцев с самого начала оккупации. В них люди проходят проверки на лояльность оккупационному режиму. Кроме того, с их помощью россияне хотят создать базу данных жителей оккупированных территорий Украины.

В сопротивлении заявили, что в последние время на территории оккупированного юга Украины наблюдаются особенно жесткие проверки местных жителей. Фильтрационные мероприятия усиливаются.

Ранее СМИ сообщали, что ВС РФ выросли на 180 подразделений за 2 года. Так, российская армия увеличилась минимум на 14 бригад и 35 батальонов за два года войны, свидетельствуют данные экспертов. Подразделения формировались на основе добровольцев из среды заключенных и экс-военных, которые решили повоевать за деньги.

Также напомним, что в России задержали заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Вадиму Шамарину, начальнику Главного управления связи Вооруженных cил РФ, грозит 15 лет лишения свободы. Заместителя Валерия Герасимова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.