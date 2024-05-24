Впал в кому и умер: на Буковине расследуют смерть мужчины после задержания ТЦК

Мужчина находился в тяжелом состоянии в помещении ТЦК, не ориентировался в пространстве и постоянно падал, рассказала его сестра.

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В Черновицкой области полиция начала расследовать случай смерти мужчины после задержания его работниками ТЦК и СП. Он впал в кому и умер. Об этом пишет "Общественное. Черновцы".

Так, в полицию с заявлением обратилась жтелька села Давыдовка Сторожинецкой общины Василиса Урсулян. Она сообщила, что ее брата незаконно удерживали работники одного из районных отделов ТЦК.

По словам женщины, брата задержали на улице утром 8 мая.

"Люди сказали, которые видели, что остановилась машина с работниками полиции и людьми в зеленой форме. Я так поняла, что это ТЦК", — говорит Урсулян.

Она сообщила, что следующие 2 дня ее брат на связь не выходил, а утром 10 мая женщина полтора часа ожидала под ТЦК, а когда зашла туда, увидела брата в тяжелом состоянии. По ее словам, он не ориентировался в пространстве и постоянно падал. Сестра говорит, что у брата была эпилепсия, но документальных подтверждений этому не было. Забрать брата домой женщина не смогла.

Три дня пробыл в коме и умер

Скорую для мужчины вызвала врач ВЛК, у которой он проходил комиссию. Его повезли в психбольницу в Черновцах.

На следующий день состояние мужчины ухудшилось — он впал в кому и пробыл в таком состоянии 3 дня, а 15 мая он умер. Экспертиза установила, что причиной смерти стал отек мозга. Также во время вскрытия тела обнаружили, что мужчина имел алкогольную энцефалопатию, которая возникает вследствие хронической алкогольной зависимости. Об этом рассказал руководитель областного патологоанатомического бюро Дмитрий Гречко. Следов избиения на теле мужчины не обнаружили.

Правоохранители между тем начали досудебное расследование относительно вероятного превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Что говорят в ТЦК

На странице областного ТЦК в Фейсбук сообщили, что 10 мая мужчина проходил ВВК. Из-за жалоб на состояние здоровья его направили дополнительно обследоваться в медучреждение.

"Призываем воздержаться от преждевременных выводов и заявлений до завершения расследования правоохранительных органов, а именно от обвинений в неправомерных действиях представителей одного из отделов ТЦК и СП в отношении военнообязанного. Командование и личный состав ТЦК максимально способствуют следствию", — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 мая 2024 года стало известно о смерти военнообязанного в ТЦК Кривого Рога. В учреждении сообщили, что смерть мужчины произошла в результате эпилептического приступа.