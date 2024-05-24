Обновление военно-учетных данных: надо ли это делать тем, кто живет за границей 20 лет

В Минобороны заявили, что все украинцы, даже те, которые уже длительное время проживают за пределами Украины, остаются гражданами своей страны и поэтому должны обновить военно-учетные данные.

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Украинские мужчины, которые выехали за границу 10 или 20 лет назад и имеют документы на постоянное место жительства там, все равно обязаны обновить свои военно-учетные данные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На сайте ведомства в разделе общих вопросов о мобилизации, поинтересовались, нужно ли обновлять данные при условии постоянного места жительства за пределами Украины 10-20 лет. А также можно ли обновить эти данные дистанционно.

В Минобороны ответили, что в соответствии с действующим законодательством, граждане Украины, независимо от места их проживания, должны выполнять свой конституционный долг.

"Вы и в дальнейшем продолжаете быть гражданином Украины, а следовательно, обязаны выполнять свой конституционный долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (статья 65 Конституции Украины)", — пояснили в оборонном ведомстве.

Обновить военно-учетные данные можно в соответствующем дипломатическом учреждении, что позволяет выполнить эту обязанность дистанционно.

Напомним, мужчины, которые сняты с воинского учета из-за выезда за границу, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня и стать на воинский учет.

Ранее в Минобороны ответили на самые популярные вопросы о работе мобильного приложения "Резерв+", где военнообязанные могут обновить свои данные.