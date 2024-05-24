Оновлення військово-облікових даних: чи треба це робити тим, хто живе за кордоном 20 років

У Міноборони заявили, що всі українці, навіть ті, які вже тривалий час проживають за межами України, залишаються громадянами своєї країни й тому мають оновити військово-облікові дані.

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Українські чоловіки, які виїхали за кордон 10 чи 20 років тому та мають документи на постійне місце проживання там, усе одно зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Про це повідомили в пресслужбі Міністерстві оборони.

На сайті відомства в розділі загальних запитань про мобілізацію поцікавилися, чи потрібно оновлювати дані за умови постійного місця проживання за межами України 10-20 років, а також чи можна оновити ці дані дистанційно.

У Міноборони відповіли, що відповідно до чинного законодавства, громадяни України, незалежно від місця їх проживання, повинні виконувати свій конституційний обов'язок.

"Ви й надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України (стаття 65 Конституції України)", — пояснили в оборонному відомстві.

Оновити військово-облікові дані можна у відповідній дипломатичній установі, що дозволяє виконати цей обов'язок дистанційно.

Нагадаємо, чоловіки, які зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня та стати на військовий облік.

Раніше в Міноборони відповіли на найпопулярніші запитання про роботу мобільного застосунку "Резерв+", де військовозобов'язані можуть оновити свої дані.