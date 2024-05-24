ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области, — Bloomberg (карта)

Украинская армия остановила продвижение оккупантов в Волчанске и в Липцах. А резервы, которые отправляет Москва в поддержку наступления на Харьковскую область, не приводят к результатам.

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Вооруженные силы Украины планируют контрнаступательные действия, чтобы оттеснить российские войска, которые захватили территорию на северо-востоке Харьковской области. Вторжение, которое началось две недели назад, открыло новый фронт и растянуло ресурсы Киева. Но Москва не смогла достичь своей цели — создать 30-километровую буферную зону. Об этом пишет Bloomberg.

Издание приводит слова представителя Генерального штаба ВСУ полковника Игоря Прохоренко, который заявил, что Россия накапливает войска вдоль границы в соседней с Харьковской Сумской области. По его словам, оборону там усилили, военные не допустят "просчетов", которые позволили россиянам вторгнуться в Харьковскую область в начале этого месяца.

Через две недели после того, как российские войска пересекли границу и открыли новый фронт в Харьковской области, продвижение оккупантов остановилось в городе Волчанск, менее чем в 10 километрах к югу от границы, и в Липцах на юго-запад. Новый фронт Кремля заставил Киев перебросить солдат на северо-восток страны, истощая резервы, поскольку Москва усилила атаки на востоке, отмечает Bloomberg.

Российское вторжение на севере произошло после нескольких месяцев усиленных бомбардировок второго по величине города Украины. Картографический сервис DeepState не зафиксировал значительного продвижения кремлевских войск в рамках наступления на Харьковщину с понедельника. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российское военное командование отправляет резервы для поддержки местного наступления, но безрезультатно.

Ситуация на Харьковском направлении по состоянию на 24 мая Фото: DeepState

Минобороны РФ сообщило, что российские войска отбили ряд украинских контратак, продолжая продвигаться вглубь украинской линии обороны под Харьковом.

Бои в восточном регионе Донецкой области усилились, поскольку Кремль набрал обороты, используя свое превосходство над Украиной в боеприпасах и живой силе. Войска Москвы продвинулись вперед возле стратегически важного населенного пункта Часов Яр, который они стремятся захватить "любой ценой",. сказал Сырский.

Напомним, 24 мая The Wall Street Journal писало, что ситуация на Харьковщине может измениться, если США предоставят ВСУ разрешение наносить удары американским оружием по российской территории.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что во время наступления ВС РФ на Харьковскую область планировали захватить Оскольское водохранилище и взять под контроль канал Северский Донец.