Во время наступления ВС РФ хотели установить контроль над водоснабжением Харьковщины, — боец ВСУ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что целью россиян было Оскольское водохранилище с расчетом взять под контроль и канал Северский Донец.

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Российские захватчики в Харьковской области во время своего наступления хотели создать определенные экологические катастрофы. Об этом в комментарии Еспресо заявил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его мнению, то, что оккупанты на Харьковщине до сих пор прошли вглубь украинской территории где-то на расстояние до 3-5 км является попыткой тактического уровня выполнения задачи.

"Россияне имели задачу на севере Харьковщины просочиться малыми группами и закрепиться до подхода основных сил, чтобы создать ряд плацдармов. Их задачей было выйти на расстояние огневого поражения в район Харькова и в перспективе охватывать город с флангов. Поскольку российского контингента не хватает на Харьковщине, чтобы в лоб атаковать Харьков", — пояснил Тимочко.

По словам военного, россияне своей целью выбрали Оскольское водохранилище, также они рассчитывали взять под контроль и канал Северский Донец, от которого вода поставляется в агломерацию Краматорск — Славянск. После этого они бы пытались продвинуться в сторону Печенежского водохранилища, чтобы взять под контроль поставки воды в Харьков.

"Таким образом наблюдалась ситуация, что россияне намеревались создать определенные подрывы или определенные экологические катастрофы. При этом стояла задача посеять масштабную панику в украинском обществе", — добавил Тимочко.

22 мая OSINT-аналитик Юлиан Рёпке высказал мнение, что наступление российских оккупантов на Харьковщине удалось остановить благодаря наличию бомб GLSDB, ПТРК Javelin и снарядов калибра 155 мм.

Также Фокус писал, что благодаря поступлению нового вооружения от Соединенных Штатов украинским защитникам удалось остановить продвижение российских захватчиков на Харьковщине.