Під час наступу ЗС РФ хотіли встановити контроль над водопостачанням Харківщини, — боєць ЗСУ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що ціллю росіян було Оскільське водосховище з розрахунком узяти під контроль і канал Сіверський Донець.

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Російські загарбники в Харківській області під час свого наступу хотіли створити певні екологічні катастрофи. Про це в коментарі "Еспресо" заявив військовослужбовець і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

На його думку, те, що окупанти на Харківщині до цього часу пройшли вглиб української території десь на відстань до 3-5 км, є намаганням тактичного рівня виконання завдання.

"Росіяни мали завдання на півночі Харківщини просочитися малими групами та закріпитися до підходу основних сил, щоб створити низку плацдармів. Їхнім завданням було вийти на відстань вогневого ураження в район Харкова та в перспективі охоплювати місто з флангів. Оскільки російського контингенту не вистачає на Харківщині, щоб у лоб атакувати Харків", — пояснив Тимочко.

За словами військового, росіяни своєю ціллю обрали Оскільське водосховище, також вони розраховували взяти під контроль і канал Сіверський Донець, від якого вода постачається до агломерації Краматорськ — Слов'янськ. Після цього вони б намагалися просунутися в сторону Печенізького водосховища, аби взяти під контроль постачання води в Харків.

"Тому спостерігалася ситуація, що росіяни мали намір створити певні підриви чи певні екологічні катастрофи. Водночас стояло завдання посіяти масштабну паніку в українському суспільстві", — додав Тимочко.

22 травня OSINT-аналітик Юліан Рьопке висловив думку, що наступ російських окупантів на Харківщині вдалося зупинити завдяки наявності бомб GLSDB, ПТРК Javelin і снарядів калібру 155 мм.

Також Фокус писав, що завдяки надходженню нового озброєння від Сполучених Штатів українським захисникам вдалося зупинити просування російських загарбників на Харківщині.