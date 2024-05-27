ВС РФ ударили КАБом по промзоне в Харькове: погибла женщина, есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали 11 человек. Под российским ударом было гражданское предприятие. Разрушены производственные помещения, сообщили в ОГА.

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В понедельник, 27 мая, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Холодногорскому району в Харькове. Погибла женщина. Еще 11 человек ранены. О взрыве сообщил городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В 16:16 глава города в своем Telegram написал, что оккупанты атаковали центр Харькова.

Позже он уточнил, что "прилетело" в промзону Холодногорского района города. В 16:34 Терехов написал о четырех пострадавших. Один человек был в тяжелом состоянии.

В 16:59 глава Харьковской ОГА проинформировал уже о пяти пострадавших. По его словам российские войска для обстрела применили управляемую авиационную бомбу

"Враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушения производственных помещений", — заявил Синегубов.

Количество пострадавших по состоянию на 17:05 было уже 11 пострадавших. Глава ОГА добавил, что одна женщина в тяжелом состоянии. Однако через несколько минут сообщил, что она погибла.

Кроме Холодногорского района, ВС РФ атаковали и Шевченковский.

"Удар произошел недалеко от жилых домов — предварительно, к счастью, информации о пострадавших и разрушениях не поступало", — заявил Терехов.

Напомним, 27 мая в Харькове идентифицировали тело 17-летнего подростка, который погиб в результате российского удара управляемыми авиабомбами по "Эпицентру". Количество жертв возросло до 18. Еще 48 человек ранены.

27 мая, ВС РФ атаковали Снигиревку в Николаевской области. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что три человека погибли. Еще шесть пострадали. Среди них — 17-летние девушка и парень.