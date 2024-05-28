Дальнобойщики из Украины бросают фуры за границей, чтобы избежать мобилизации: как их будут наказывать

Ассоциация перевозчиков решила бороться с такими случаями. Водителей фур, которые бросают грузовики за границей, хотят приравнять к угонщикам.

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Украинские дальнобойщики, которые выехали по работе за границу, оставляют фуры в других странах, чтобы не возвращаться домой из-за мобилизации. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Виктор Балин.

Участились случаи, когда водители международных рейсов, которые получили временное законное право выехать за границу по системе "Шлях", отказываются возвращаться обратно в Украину и оставляют грузовик в другом месте. В Ассоциации перевозчиков решили бороться с такими случаями. Водителей фур, которые бросают грузовики за границей и не возвращаются в Украину из-за мобилизации, хотят приравнять к угонщикам.

Такие действия водителей-уклонистов приносят дополнительные трудности для компаний, поскольку им нужно найти водителя и забрать фуру из-за границы. Также перевозчика, водитель которого не возвращается в Украину, блокируют в системе "Шлях", из-за этого на маршруты за границу просто некого отправлять.

"Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что у них будут не только проблемы с полицией, а именно будет рассматриваться ситуация как угон автомобиля, — сказал Виктор Балин.

По его словам, информация о таких водителях будет передаваться в Интерпол, чтобы они не смогли найти работу за рубежом.

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