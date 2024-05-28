"Очень много проблем возникает": всех военнообязанных не успеют принять в ТЦК, — нардеп (видео)

По словам Владимира Арьева, плохо разработанный закон о мобилизации принес в общество хаос и напряженность. Прохождение и обновление данных в ТЦК наиболее болезненное.

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Всех военнообязанных граждан Украины не успевают принимать в ТЦК в установленные сроки. По этой причине в парламенте зарегистрируют законопроект, предусматривающий увеличение срока обновления данных. Такое заявление сделал народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии "Київ24".

Сроки для военнообязанных планируют продлить с 60 до 150 дней.

По словам Арьева, текст законопроекта уже составлен.

Арьев – о недостатках нового закона о мобилизации

"Видим, что очень много проблем принес плохо разработанный закон о мобилизации — хаос и напряженность в обществе. И речь не только об уточнении данных и уходе за инвалидами, прохождении комиссии для людей с инвалидностью. Там очень много проблем возникает", — объяснил нардеп.

По его словам, прохождение и обновление данных в ТЦК наиболее болезненное, потому что "еще немного и начнут штрафовать", а все пройти ТЦК не смогут.

Напомним, что, по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, многие жители временно оккупированных территорий опасаются потерять свое имущество, поэтому массового оттока людей оттуда нет.

Также сообщалось, с какими какими специальностями в ВСУ могут призвать женщин.