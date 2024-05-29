Удар ВС РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больнице от ожогов скончался мужчина

Известно о 19 погибших в результате субботней российской атаки на гипермаркет. В больнице скончался сотрудник "Эпицентра", который получил взрывное ранение.

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В Харькове умер 40-летний мужчина, который получил ранения во время российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр". Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в среду, 29 мая.

"Мужчина находился в ожоговой реанимации, полученные ожоги пламенем достигали 50%. Соболезнования семье и близким", — написал Синегубов.

Погибший работал в торговом центре, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

"К сожалению, в больнице скончался 40-летний работник гипермаркета, который получил взрывное ранение и многочисленные ожоги", — говорится в сообщении.

Поэтому количество погибших в результате субботнего авиаудара россиян по Харькову возросло до 19.

Напомним, 28 мая криминалисты идентифицировали тело 38-летнего мужчины, который работал в "Эпицентре". Образец ДНК отобрали у его 8-летнего сына.

27 мая начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что по ДНК опознали тело 17-летнего Кирилла. Парень был в помещении "Эпицентра", когда туда прилетели две авиабомбы.

Жертв российской атаки 25 мая могло быть больше. Правоохранители нашли неразорвавшийся боеприпас в 80 метрах от строительного гипермаркета. По предварительным данным, речь идет об УМПБ Д-30.