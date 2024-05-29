Удар ЗС РФ по "Епіцентру" в Харкові: у лікарні від опіків помер чоловік

Відомо про 19 загиблих внаслідок суботньої російської атаки на гіпермаркет. У лікарні помер співробітник "Епіцентру", який отримав вибухове поранення.

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У Харкові помер 40-річний чоловік, який отримав поранення під час російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у середу, 29 травня.

"Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримані опіки полум’ям сягали 50%. Співчуття родині та близьким", — написав Синєгубов.

Загиблий працював у торговельному центрі, уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

"На жаль, в лікарні помер 40-річний працівник гіпермаркету, який отримав вибухове поранення та численні опіки", — йдеться у повідомленні.

Відтак кількість загиблих внаслідок суботнього авіаудару росіян по Харкову зросла до 19.

Нагадаємо, 28 травня криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка, який працював в "Епіцентрі". Зразок ДНК взяли у його 8-річного сина.

27 травня начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що за ДНК опізнали тіло 17-річного Кирила. Хлопець був у приміщенні "Епіцентру", коли туди прилетіли дві авіабомби.

Жертв російської атаки 25 травня могло бути більше. Правоохоронці знайшли нерозірваний боєприпас за 80 метрів від будівельного гіпермаркету. За попередніми даними, йдеться про УМПБ Д-30.