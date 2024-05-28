Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: поліція ідентифікувала тіло батька 8-річного хлопчика (фото)

Хлопчик не дочекався повернення батька з роботи, тож прийшов з мамою здати ДНК. 38-річний Олександр працював у гіпермаркеті та перебував у приміщенні під час обстрілу.

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В Харкові криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка по аналізу ДНК, який відібрали у його 8-річного сина Михайла. Про це повідомили у поліції Харківської області.

"Криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у гіпермаркеті. 25 травня р*шисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", — йдеться у повідомленні.

Хлопчик з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного супермаркету, 26 травня. Дитина не дочекалася поверення батька з роботи, і вони з мамою почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини,як у прямого родича.

У поліції зазначили, що станом на 06:00 ранку 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, що головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов заявив, що криміналістам вдалося ідентифікувати тіло 17-річного Кирила, який загинув внаіслідок авіаобстрілу "Епіцентру" в Харкові. Хлопець жив у місті і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Зразки ДНК надала його мама.

Серед загиблих також двоє працівників "Епіцентру".

25 квітня, Росія завдала двох ударів керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі у Харкові. На момент атаки всередині перебувало близько двох сотень людей.