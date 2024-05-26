У Харкові зростає кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру": що відомо (відео)

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликали до "комплексного вирішення проблеми протиповітряної оборони України".

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У суботу, 25 квітня, Росія завдала ударів керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі у Харкові. Внаслідок ворожої атаки загинуло 16 людей. 43 людини дістали поранення. 16 осіб зникли безвісти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фокус зібрав усе, що відомо про російську атаку на торговельний центр.

Удар по "Епіцентру" 25 травня: що відомо

Приблизно о 16:00 у Харкові пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов заявив про приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Згодом уточнив: влучання сталося в будівельний гіпермаркет.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали удару по місту двома керованими авіабомбами. Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що йдеться про дві УМПБ Д30-СН. Їх росіяни запустили з Бєлгородської області. У гіпермаркеті перебувало більше ніж 200 людей. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 15 тисяч квадратних метрів.

У пресслужбі "Епіцентру" заявили, що 11 працівників не виходять на зв’язок.

Роботу рятувальників ускладнювала велика кількість легкозаймистих речовин.

Президент України Володимир Зеленський удар по "Епіцентру" назвав черговим проявом російського божевілля".

"Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив: якби Україна мала достатню кількість систем ППО, то людських жертв можна було б уникнути, а подібні російські удари стали б просто неможливими.

Пізніше у Харківській обласній прокуратурі показали відео з вуличної камери навпроти "Епіцентру", коли туди влучила російська авіабомба.

Всю ніч на місці трагедії працювали рятувальники. Станом на ранок неділі було відомо про 11 загиблих.

О 9:32 після 16 годин гасіння пожежі у ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі.

"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими", — констатували в ДСНС.

Однак після цього Синєгубов звітував про збільшення кількості жертв. Триває ідентифікація тіл.

Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов опублікував момент удару по "Епіцентру" зсередини.

Удар по Харкову 25 травня: реакція світу

На удар росіян по гіпермаркету Епіцентр в Харкові відреагував очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель. У соцмережі Х він закликав посилити підтримку України системами протиповітряної оборони.

"Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста", — написав Боррель.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав "зусилля Росії з тероризування українського цивільного населення в межах її агресивної війни проти України злочинними".

"Разом ми можемо зупинити жорстокі атаки Росії. Нам необхідно терміново просунутися у пошуку комплексного рішення щодо протиповітряної оборони України", — написав Мішель у соцмережі Х.

Нагадаємо, 26 травня командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко заявив, що Сили оборони знають місце розташування установок, якими ЗС РФ завдають ударів по Харкову. Але на шляху їхнього знищення стоїть заборона партнерів України бити по російській території західною зброєю.