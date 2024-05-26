В Харькове растет количество погибших в результате удара по "Эпицентру": что известно (видео)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвали к "комплексному решению проблемы противовоздушной обороны Украины".

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В субботу, 25 апреля, Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Киевском районе в Харькове. В результате вражеской атаки погибли 16 человек. 43 человека получили ранения. 16 человек пропали без вести. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фокус собрал все, что известно о российской атаке на торговый центр.

Удар по "Эпицентру" 25 мая: что известно

Около 16:00 в Харькове прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов заявил о прилете в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Впоследствии уточнил: попадание произошло в строительный гипермаркет.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что россияне нанесли удар по городу двумя управляемыми авиабомбами. Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что речь идет о двух УМПБ Д30-СН. Их россияне запустили из Белгородской области. В гипермаркете в находилось более 200 человек. Вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 15 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе "Эпицентра" заявили, что 11 работников не выходят на связь.

Работу спасателей осложняло большое количество легковоспламеняющихся веществ.

Президент Украины Владимир Зеленский удар по "Эпицентру" назвал "очередным проявлением российского безумия".

"Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: если бы Украина имела достаточное количество систем ПВО, то человеческих жертв можно было бы избежать, а подобные российские удары стали бы просто невозможными.

Позже в Харьковской областной прокуратуре показали видео с уличной камеры напротив "Эпицентра", когда туда попала российская авиабомба.

Всю ночь на месте трагедии работали спасатели. По состоянию на утро воскресенья было известно об 11 погибших.

В 9:32 после 16 часов тушения пожара в ГСЧС сообщили о ликвидации пожара.

"Российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими", — констатировали в ГСЧС.

Однако после этого Синегубов отчитывался об увеличении количества жертв. Продолжается идентификация тел.

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал момент удара по "Эпицентру" изнутри.

Удар по Харькову 25 мая: реакция мира

На удар россиян по гипермаркету Эпицентр в Харькове отреагировал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. В соцсети Х он призвал усилить поддержку Украины системами противовоздушной обороны.

"Эти систематические российские преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры вновь подчеркивают необходимость Европы срочно увеличить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", — написал Боррель.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал "усилия России по терроризированию украинского гражданского населения в рамках ее агрессивной войны против Украины преступными".

"Вместе мы можем остановить жестокие атаки России. Нам необходимо срочно продвинуться в поиске комплексного решения по противовоздушной обороне Украины", — написал Мишель в соцсети Х.

Напомним, 26 мая командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко заявил, что Силы обороны знают местоположение установок, которыми ВС РФ наносит удары по Харькову. Но на пути их уничтожения стоит запрет партнеров Украины бить по российской территории западным оружием.