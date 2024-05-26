В Харькове ликвидировали пожар в "Эпицентре": возросло количество жертв, 16 пропавших без вести (фото)

Огонь в гипермаркете тушили более 16 часов, сообщили в ГСЧС. Следователи собирают образцы ДНК родных пропавших без вести.

Related video

В Харькове до 12 возросло количество жертв в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету "Эпицентр". 43 человека получили ранения. 16 человек считаются без вести пропавшими. Это обновленные данные по состоянию на утро воскресенья, 26 мая. Их опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура и ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь, который распространился на площадь более 13 тыс. кв. метров, тушили 16 часов.

Терехов сообщил, что тела 10 человек из 12 погибших идентифицировать пока не удалось. Позже в ГСЧС уточнили, что установлены личности трех погибших.

"На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается", — заявили в ГСЧС.

Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.

Кроме того, в прокуратуре проинформировали, что 25 человек пострадали в результате ракетного удара по центру Харькова. Среди раненых — 14-летний парень.

"Всего за вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель 12 человек и ранения 68 мирных жителей", — подытожили в прокуратуре.

Напомним, 25 мая около 16:00 ВС РФ атаковали КАБами строительный гипермаркет "Эпицентр", расположенный в спальном районе Харькова, в котором могли находиться более двухсот человек.

Видео, на котором зафиксирован момент удара, опубликовала Харьковская областная прокуратура.