У Харкові ліквідували пожежу в "Епіцентрі": зросла кількість жертв, 16 зниклих безвісти (фото)

Вогонь в гіпермаркеті гасили понад 16 годин, повідомили в ДСНС. Слідчі збирають зразки ДНК рідних зниклих безвісти.

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У Харкові до 12 зросла кількість жертв внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". 43 людини дістали поранення. 16 людей вважаються безвісти зниклими. Це оновлені дані станом на ранок неділі, 26 травня. Їх опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура і ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. Вогонь, який поширився на площу понад 13 тис. кв. метрів, гасили 16 годин.

Терехов повідомив, що тіла 10 осіб із 12 загиблих ідентифікувати поки не вдалося. Пізніше у ДСНС уточнили, що встановлено особи трьох загиблих.

"На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", — заявили у ДСНС.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликають здавати зразки ДНК, аби прискорити процес ідентифікації.

Крім того, у прокуратурі поінформували, що 25 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова. Серед поранених — 14-річний хлопець.

"Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель 12 людей та поранення 68 мирних жителів", — підсумували в прокуратурі.

Нагадаємо, 25 травня приблизно о 16:00 ЗС РФ атакували КАБами будівельний гіпермаркет "Епіцентр", розташований у спальному районі Харкова, у якому могли перебувати понад дві сотні людей.

Відео, на якому зафіксований момент удару, опублікувала Харківська обласна прокуратура.