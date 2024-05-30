"Обошли российскую ПВО": ВСУ ударили ATACMS по Керченской паромной переправе (фото)

Керченскую переправу, как подчеркивают в Генштабе, не защитили "Панцирь", "Тор" и "Триумф". Один из паромов сел на мель.

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Ночью в четверг, 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Указанная переправа, как уточнили в Генштабе, активно используется россиянами для обеспечения группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, отмечается, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор" и "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

В Telegram-канале мониторингового движения "Крымский ветер" также подтвердили, что два парома в Крыму были повреждены в результате ночной атаки.

"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", — говорится в сообщении ГШ ВСУ, в котором также отмечается, что враг должен помнить о том, что Крым — это Украина.

Напомним, что в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которую провели сегодня ночью в Крыму, было поражено 4 катера КС-701 "Тунец", 2 из которых уничтожены. Эти плавсредства ВС РФ использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.