Шольц разрешил Украине бить своим оружием по территории РФ, — BILD

Правительство Германии сняло ограничения, связанные с использованием переданного украинским военным оружия. Отныне Силы обороны Украины смогут атаковать вражеские объекты на территории России.

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Канцлер Олаф Шольц разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории России. Об этом 31 мая сообщило немецкое издание BILD.

Отмечается, что правительство Германии сняло ограничения, связанные с использованием переданного украинским военным оружия. Отныне Силы обороны Украины смогут наносить удары по территории РФ. Об этом проинформировал пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт.

"В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений. Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами", — заявил Хебестрейт.

Напомним, что 30 мая СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не имеет юридических возражений относительно ударов Украины по территории России, но не был таким категоричным как Эмманюэль Макрон. Президент Франции заявил, что считает необходимым разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам РФ, откуда выпускаются ракеты по территории Украины.