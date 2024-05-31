Ракетный удар по "Кавказу": Украина разрушила важную нефтебазу в Крыму (спутниковые снимки)

Нефтебаза порта "Кавказ" возле Керчи, как утверждается, обеспечивает топливом оккупационные войска на юге. Сам же порт по грузообороту является вторым в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска.

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Украинским военным восемью ракетами РК-360МЦ "Нептун" удалось частично разрушить нефтяной терминал, который расположен на территории порта "Кавказ" в Керчи в оккупированном россиянами Крыму. Об этом сообщают "Схемы".

Отмечается, что на спутниковых снимках Planet Labs за 31 мая, заметны последствия ракетных ударов, осуществленных утром.

31 мая

Степень поражения нефтебазы можно сравнить, ориентируясь на снимки, которые спутник сделал днем ранее, в четверг, 30 мая.

30 мая

Кроме того, на спутниковых снимках заметно, что из акватории порта, который является вторым в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска и пятым в Российской Федерации по грузообороту, исчезли крупные суда.

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Проект "Крым.Реалии" отмечает, что нефтебаза в порту "Кавказ" поставляет топливо в Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые оккупированы агрессором.

Также отмечается, что кроме поражения нефтебазы, вывод из строя железнодорожного парома в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно усложнить логистику для российской армии на южных фронтах

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что "современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона оказалась бессильной против украинских ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ.