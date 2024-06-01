Обновление данных в "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать со статусом "в розыске"

В Минобороны заявили, что розыск военнообязанный может попасть, если нарушил правила воинского учета и назвали их.

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Если у человека статус в приложении "Резерв+" "в розыске", то ему стоит обратиться в ТЦК. Примечательно то, что такой статус могут присвоить ошибочно. Об этом сообщили в Министерство обороны изданию РБК-Украина.

В министерстве отметили, что в розыск военнообязанный может попасть, если нарушил правила воинского учета:

не стал на воинский учет, когда ему исполнилось 17 лет;

женщина с медицинским или фармацевтическим образованием не стала на воинский учет;

граждане, которых сняли с воинского учета, не встали на него обратно в необходимые сроки;

граждане, которых сняли с воинского учета, не встали на него обратно после 18 мая;

гражданин не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом в ТЦК;

гражданин не явился по повестке в ТЦК в указанную дату без уважительных причин.

гражданин, который получил направление на прохождение ВВК, отказался проходить или после прохождения не явился в ТЦК;

гражданин не явился в ТЦК после получения повестки о призыве на военную службу.

Напомним, в Минобороны назвали количество оказавшихся "в розыске". В ведомстве сообщили, что устранили ошибки в реестре "Оберег". Часть военнообязанных, которые без причины получили статус "в розыске", потеряют его после обновления.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после обновления данных в приложении "Реестр+" мужчины не получат штраф. Уполномоченный Совета по правам человека отметил, что обновление данных через приложение "Резерв+" не освобождает военнообязанного от посещения ТЦК, однако в таком случае он уже выполнил свой долг.