"Пригоден за 30 минут": в Одессе парня с олигофренией и пороками сердца доставили в ТЦК

В ТЦК прокомментировали инцидент, отметив, что задержанный при себе не имел ни одного медицинского документа, который бы подтвердил его диагноз. Более того, действующее законодательство позволяет мобилизовать граждан с таким диагнозом для службы в тыловых учреждениях.

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В соцсетях активно публикуют видео, в которых речь идет об инциденте, произошедшем 30 мая. Его автор утверждает, что военнослужащие Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали парня с пороками сердца и олигофренией и доставили его в сборный пункт. Там всего за полчаса он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе в ВСУ. Об этом пишет "Суспільне".

Между тем в Одесском областном ТЦК и СП уже прокомментировали этот инцидент.

По словам военных, граждан, имеющих диагноз "олигофрения легкой степени", на самом деле могут признать годными к военной службе в тыловых частях обеспечения, что подтверждается действующими нормативными актами, в частности, Приказом Министерства обороны № 262 от 27.04.2024.

"Однако в этом случае важно учесть, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, ни представители Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни члены военно-врачебной комиссии не предоставили", — говорится в сообщении.

В то же время представители структуры уверяют, что процедура комиссии происходила в соответствии с законодательством:

"Парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку, его признали годным к прохождению службы. Все процедуры происходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации", — говорится в заявлении.

Также в Одесском областном ТЦК и СП напомнили, что в Украине действует военное положение, которое предусматривает определенные последствия, отметив обязанности военнообязанных. Кроме того, военные отметили, что в этом случае действия работников структуры были в пределах правового поля:

"Напоминаем, что в Украине действует военное положение, что накладывает определенные ограничения и обязательства на граждан. В частности, каждый должен постоянно иметь с собой военно-учетные документы, удостоверяющие наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к недоразумениям и непредсказуемым ситуациям. Таким образом в данном конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям. Просим граждан внимательно относиться к своим документам и ответственно подходить к выполнению своих обязанностей в период военного положения"", — пояснили в ТЦК и СП.

Напомним, что, по словам народного депутата от Европейской солидарности Ирины Фриз, если сотрудники ТЦК и СП задерживают граждан или бросают их в бусы — это нарушение действующего законодательства Украины, поскольку принудительная мобилизация является правонарушением.

Кроме того, 31 мая сообщалось, что военнообязанные украинцы во время усиления мобилизации могут оказаться в "бусе", который будет везти их в территориальный центр комплектования на военно-врачебную комиссию (ВВК).