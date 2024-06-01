На Буковине снова напали на представителя ТЦК: военный ударил в ответ

В ТЦК заявили, что гражданский угрожал военнослужащему и оскорблял его честь и достоинство. Мужчину задержали правоохранители.

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В субботу, 1 июня в Черновцах военнообязанный напал на представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и ударил его. Поступок мужчины спровоцировал ответный удар. Об этом говорится в сообщении Черновицкого областного ТЦК и СП в Facebook.

В военкомате заявили, что нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, а также угрожал ему.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельств инцидента. По ее результатам будут приняты необходимые организационные и правовые меры.

"Сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", — отметили в ТЦК.

Стоит отметить, что это уже второй случай нападения на работников ТЦК в Черновицкой области за последние несколько дней.

Напомним, 31 мая в селе Черепковцы на Буковине военнообязанный применил газовый баллончик против представителей военкомата ТЦК и СП. У одного из них — химические ожоги глаз и дыхательных путей. Военнообязанный оказал сопротивление, его задержали.

1 июня в поселке Катеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор дома сержанта Вооруженных Сил Украины. В результате этого произошел взрыв. В областном ТЦК заявили, что члены семьи не пострадали. В военкомате уточнили, что был атакован дом военного, который стал на защиту страны с началом полномасштабного вторжения, его сын также на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.