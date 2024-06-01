"Позорный случай нападения": в Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили бомбу

Сообщается, что сын сотрудника регионального ТЦК сейчас находится на передовой. А дочь потерпевшего военнослужащего потеряла на фронте мужа.

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В Черкасской области на дом военнослужащего было совершено нападение — неизвестные лица бросили во двор сотрудника 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП взрывное устройство. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Черкасского областного ТЦК.

В публикации говорится, что в регионе произошел "позорный случай нападения" на военнослужащего, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ стал на защиту своей страны. Кроме того, его сын также находится на фронте, а дочь потеряла на войне своего мужа.

"30 мая в поселке Катеринополь неизвестными лицами было брошено взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины. К счастью, члены семьи не пострадали", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел на фоне "позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих" ТЦК и СП, а также Сил обороны Украины, которая была начата российскими захватчиками.

"Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку", — подчеркнули сотрудники ТЦК.

По их словам, на данный момент подробности инцидента расследуют правоохранительные органы.

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Напомним, в марте в селе Плоская Черновицкой области два гражданина совершили нападение на представителя ТЦК и СП. Мужчины напали с топорами на сержанта Николая Мусензового, который был дважды награжден государственной наградой орденом за Мужество.

Еще один аналогичный инцидент произошел на Буковине. В селе Черепковцы военнообязанный гражданский совершил нападение с применением газового баллончика на представителей военкомата.